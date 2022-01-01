Новые старые выплаты: что меняется с 1 января 2022 года

Многие выплаты от государства традиционно подрастут уже с 1 января 2022 года, запоздает только индексация материнского капитала — его увеличат с февраля. При этом состоятельным россиянам добавят новый налог, а поклонникам ЗОЖ подарят новый налоговый вычет.

Прожиточный минимум и МРОТ

Величина прожиточного минимума в 2022 году составит 12,6 тысячи рублей. Как обычно, размер разный: для трудоспособного населения — 13,8 тысячи, для пенсионеров — 10,9 тысячи, для детей — 12,3 тысячи рублей.

На основе федерального рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Они используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер соцподдержки.

Минимальный размер оплаты труда вырастет до почти 13,9 тысячи рублей. МРОТ служит ориентиром для установления зарплат — по закону нельзя платить зарплату ниже этого уровня.

Повышение МРОТ приведет к увеличению размера привязанных к нему социальных выплат, в частности минимального размера декретного пособия, пособий на детей, доплаты к пенсиям и так далее.

Пенсия

Страховые пенсии с 1 января вырастут на 5,9%. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составит 6,4 тысячи рублей. Это базовая часть пенсии, гарантированная государством.

Далее размер пенсии увеличивается за счет накопленного трудового стажа и пенсионных коэффициентов. А при достижении человеком возраста 80 лет размер фиксированной выплаты автоматически удваивается. В результате средний размер выплат превысит 17 тысяч рублей, что почти на тысячу больше, чем в 2021 году.

Материнский капитал

Размер материнского капитала с 1 февраля 2022 года, в соответствии с принятым в декабре законом, будет проиндексирован на уровень фактической инфляции в 2021 году.

В настоящее время размер маткапитала составляет 483,9 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей — на второго. С учетом инфляции размер маткапитала в 2022 году выплата составит 503,2 тысячи и 665 тысяч рублей.

Пособие по безработице

Максимальное пособие по безработице в 2022 году составит почти 12,8 тысячирубля, условия для его назначения останутся прежними. Оно начисляется в первые три месяца потерявшим работу гражданам, которые в течение года встали на учет в центре занятости.

Выплаты на детей до трех лет

Увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. По новым правилам, чтобы получать пособие, необходимо, чтобы доход на каждого члена семьи составлял не более двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.

Раньше этот показатель брался на второй квартал предыдущего года, а теперь его будут брать на год обращения за выплатой.

Новые налоги

В 2022 году россиянам впервые придется заплатить налог с процентов, полученных по крупным депозитам. Закон об этом вступил в силу еще в 2021 году, но первые выплаты по налогу еще только предстоят.

#Деньги Как накопить при маленькой зарплате

Необлагаемая сумма рассчитывается так: ключевая ставка ЦБ на 1 января умножается на сумму в 1 миллион рублей. На 1 января 2021 года ключевая ставка ЦБ составляла 4,25%. В этом случае налогообложению будет подлежать весь процентный доход, превышающий 42,5 тысячи рублей.

Платить налог по вкладам нужно самостоятельно, но подавать декларацию не придется. Банки сами направят информацию о вкладах налогоплательщиков и их доходах в Федеральную налоговую службу (до 1 февраля). Если доходы гражданина превысят необлагаемую базу, ФНС пришлет уведомление, и налоги за 2021 год нужно будет заплатить до 1 декабря 2022 года.

Новый налоговый вычет

C 1 января 2022 года появится новый налоговый вычет — за физкультурно-оздоровительные услуги. Претендовать на выплату может любой совершеннолетний гражданин, который платит НДФЛ, либо родители за своего ребенка.

Понадобится предъявить документы, подтверждающие оплату расходов на спорт, банковские реквизиты и копию свидетельства о рождении, если речь идет о несовершеннолетнем. При этом основным видом деятельности организации, оказывающей спортивные услуги, должны быть физкультура и спорт.

Верхняя планка ограничена 120 тысячами рублей за календарный год. Это означает, что максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей.

Услуги не всякой спортивной организации (или индивидуального предпринимателя) дадут возможность получения налогового вычета — поставщик должен быть включен в особый перечень. В этот реестр уже вошли крупнейшие сети фитнес-клубов, среди них — World Class, XFit, Alex Fitness.

В общей сложности можно будет получить налоговый вычет за занятия более чем в 3,8 тысячи организаций — кроме фитнес-клубов это шахматные, танцевальные и конно-спортивные школы, клубы по боксу и т.д.