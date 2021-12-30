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МЧМ по хоккею отменен после трех игровых дней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Молодежный чемпионат мира по хоккею, который проходит в Канаде, официально отменен из-за распространения COVID-19 среди участников турнира, говорится в релизе Международной федерации хоккея (IIHF).

«Следуя рекомендациям медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета IIHF, совет федерации решил, что из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма "омикрон" чемпионат мира будет отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников», — отмечается в заявлении

По словам президента IIHF Люка Тардифа, распространение COVID-19, включая штамм «омикрон», вынудило федерацию пересмотреть протоколы канадских властей и департамента Альберты, чтобы попытаться «остановить любое потенциальное распространение».

Сборная России успела провести два матча в рамках группы B: уступила шведам (3:6) и обыграла швейцарцев (4:2). Затем команде засчитали техническое поражение во встрече группового этапа с словаками, так как положительный результат теста на COVID-19 получил лучший снайпер россиян на турнире Матвей Мичков.

Тема: Коронакризис
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Спорт #Хоккей #Новости COVID19
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