Комплекс С-500 испытали в Арктике

Испытания ракетного комплекса С-500 состоялись в российской Арктике, пуск дальнобойной ракеты системы был выполнен по гиперзвуковой мишени, цель была успешно поражена.

С-500 «Прометей» относится к новому поколению ЗРС. Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Его радиус поражения составляет около 600 километров

Проведение испытаний другой системы С-550 в ближайшей перспективе не планируется, так как еще не созданы ее опытные образцы, пока ведется разработка, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Зенитно-ракетный комплекс С-550 разрабатывается как версия С-500, он будет специализироваться на задачах противоракетной и противокосмической обороны.