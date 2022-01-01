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Новогодний выпуск шоу «Лучше всех!» покажут на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Праздничный выпуск шоу «Лучше всех!» с Максимом Галкиным и талантливыми детьми покажут на Первом канале 1 января, сообщила пресс-служба телеканала.

В новогоднем выпуске ведущий Максим Галкин соберет на своей сцене не только талантливых ребятишек, но и звезд эстрады.

12-летний Таир Хак из Москвы поделится рецептом правильного оливье, расскажет, как приготовить домашний майонез и научит певца Хабиба оригинальной подаче самого новогоднего салата — в бокале.

Четырехлетняя звездочка Ульяна Балашова из Подольска вместе с группой #2Маши трогательно исполнит совсем недетскую песню «Босая».

Артем Козлов и Алиса Клименкова из Санкт-Петербурга станцуют восхитительный вальс под песню «Самолет» в живом исполнении певицы Валерии.

Увлечение шестилетнего Левы Генделева из Санкт-Петербурга обычным не назовешь. Он делает волынки, которые отлично звучат. Лева покажет Александру Ревве, как можно сделать шикарную волынку из обычного надувного шарика.

Новогодний выпуск шоу «Лучше всех!» покажут 1 января в 17.25 в эфире Первого канала.

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