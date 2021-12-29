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Мосгорсуд ликвидировал правозащитный «Мемориал»

Источник:
ТАСС
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Мосгорсуд удовлетворил иск московской прокуратуры и ликвидировал правозащитного центра «Мемориал» (признан в России иноагентом).

«Суд постановил исковые требования прокуратуры о ликвидации межрегиональной общественной организации "Правозащитный центр "Мемориал" удовлетворить в полном объеме», — цитирует ТАСС судью.

Он огласил лишь вводную и резолютивную части решения, его мотивы пока остаются неизвестными. Согласно позиции прокуратуры, «Мемориал» и его руководство неоднократно подвергались штрафам за отсутствие маркировки иноагента на своих сайтах и в соцсетях. В самом «Мемориале» подчеркнули, что все штрафы были оплачены.

В суде присутствовали дипломаты из Испании, Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании, США и Германии.

Адвокаты «Мемориала» подадут жалобу на решение Мосгорсуда ликвидировать организацию, сообщила Мария Эйсмонт, которая представляет интересы «Мемориала».

«Мы обязательно обжалуем это решение, как только получим его полный текст. По закону у нас есть 30 дней для подачи жалобы», — сказала адвокат, отметив, что готова обращаться как в апелляционную, так и надзорную инстанции, а после этого обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее Верховный суд принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру «Мемориал».

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