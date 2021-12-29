Рассекречен новый процессор Intel Core i5 для ноутбуков

Процессор для ноутбуков Intel Core i5 семейства Alder Lake будет значительно мощнее предшественников.

Специалисты популярного бенчмарка Geekbench обнаружили новый ноутбук MSI Prestige 14. Эта модель построена на еще не представленном процессоре Core i5-1250P. В однопоточном тесте чип набрал 1611 баллов, а в многопоточном — 8789 баллов, пишет портал ITHome.

Результаты процессора для ноутбука превышают показатели тестов полноценной модели Core i9-9900KF. Core i5-1250P получил 12 вычислительных ядер, работающих в 16 потоков с базовой частотой 2,1 ГГц.

Мобильные процессоры Intel Alder Lake будут представлены в январе 2022 года, после чего на рынке появятся ноутбуки с этой платформой. Известно, что в новой серии также будет процессор Core i7-1260P с тактовой базовой частотой в 2,5 ГГц.