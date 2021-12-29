НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Алкоголь запретили продавать в Кызыле до 9 января

Источник:
Sibnet.ru
485 1
Фото: © Sibnet.ru

Власти тувинской столицы запретили розничную продажу алкоголя с 31 декабря по 9 января, сообщает мэрия Кызыла.

«При проведении праздничных мероприятий, посвященных Новому 2022 году и Рождеству Христову, мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках, кроме предприятий общественного питания города с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Это делается для обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан.

На республиканском уровне подобных нормативных документов не планируется.

Еще по теме
Продажу алкоголя запретят в Омске в местах скопления народа
Новосибирцы оказались самыми неудовлетворенными новогодней елкой
Хуснуллин поспорил с Шойгу об идее новых сибирских городов
Красноярцы выстроили огромную елку из авто. ВИДЕО
смотреть все
Республика Тува #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Кузбасский чиновник-защитник зверей утопил в заповеднике снегоход
Алкоголь запретили продавать в Кызыле до 9 января
Эскалаторы запустили на станции «Спортивной» в Новосибирске. ФОТО
«Толерантные» бронзовые скульптуры в Приангарье рассмешили соцсети
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Новогодний миллиард: какие шансы выиграть джекпот «Русского лото»
Объявлен победитель 22‑го сезона «Битвы экстрасенсов»
Россиянин обманул World of Tanks на 670 млн рублей
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
42
Минобороны России заявило о подготовке НАТО к большой войне
26
Путин и Лукашенко обсудят военное сотрудничество
22
Горбачев только сейчас нашел способ спасения СССР
21
Матвиенко раскритиковала слово «кешбек»
19
Депутат Рады предупредил о риске раздела Украины тремя странами
Sibnet.Ru