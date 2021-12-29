Алкоголь запретили продавать в Кызыле до 9 января

Власти тувинской столицы запретили розничную продажу алкоголя с 31 декабря по 9 января, сообщает мэрия Кызыла.

«При проведении праздничных мероприятий, посвященных Новому 2022 году и Рождеству Христову, мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках, кроме предприятий общественного питания города с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Это делается для обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан.

На республиканском уровне подобных нормативных документов не планируется.