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Эскалаторы запустили на станции «Спортивной» в Новосибирске. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Два эскалатора запущены на новой станции метро «Спортивной» в тестовом режиме, в целом готовность объекта достигла 70%, сообщил в среду пресс-центр мэрии Новосибирска.

Два эскалатора работают в тестовом режиме, завершить обкатку первого сектора — трех из 12 эскалаторов — планируется в конце января. На очереди — установка перегородок с раздвижными дверями на платформах, внутренняя отделка и облицовка фасада.

«Станция начинает приобретать свой законченный вид. Все планы по 2021 году выполнены, надеемся на некоторое опережение графика в 2022 году. Во всяком случае, станция будет сдана к сроку — началу Молодежного чемпиона мира, а заработает даже раньше», — сказал мэр Анатолий Локоть.

По словам мэра, проработки требует реконструкция эстакады. Навес над ней полностью заменят, изменится геометрия, а обзор для пассажиров останется.

«Также предстоит обсудить нюансы светового оформления. Это все важно, поскольку задает определенное настроение новосибирцам и гостям нашего города», — добавил Локоть.

В январе, после подачи тепла, начнется отделка вестибюля станции гранитом. К концу февраля на платформе завершится монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей. После этого начнутся отделочные работы.

«Специалисты уже отработали технологию запуска эскалаторов, поэтому дальнейший процесс пойдёт быстро. Планируем, что в течение двух месяцев завершим работы по подготовке остальных эскалаторов к пусконаладке для обкатки», — рассказал директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Новая станция метрополитена «Спортивная» строится в пойме Оби на левом берегу между «Речным вокзалом» и «Студенческой» рядом с будущим ледовым дворцом спорта к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Сдача станции в эксплуатацию намечена на сентябрь 2022 года.

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