Крупный сбой парализовал работу приложения Альфа-банка

Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении банка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Согласно жалобам пользователей, каждый второй столкнулся с проблемами мобильного банкинга, более 40% не смогли войти в приложение, еще 7% посетовали на работу онлайн-банкинга.

Отмечается, что с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов России. Сам банк пока никак не прокомментировал сбой в работе своего приложения.