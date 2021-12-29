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Крупный сбой парализовал работу приложения Альфа-банка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении банка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Согласно жалобам пользователей, каждый второй столкнулся с проблемами мобильного банкинга, более 40% не смогли войти в приложение, еще 7% посетовали на работу онлайн-банкинга.

Отмечается, что с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов России. Сам банк пока никак не прокомментировал сбой в работе своего приложения.

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Saw77

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Грета.Вот ты всё про ад.Значит ты признаёшь,что пиндостан сатанинское государство.

olegsbeglov

А для чего вообще нато? А если Англия с Германией или Францией перегрызутся? Они могут. Если готовятся,...
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