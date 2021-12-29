Путин внес упрощающий получение гражданства законопроект

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации», — говорится в документе.

Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре, в частности:

— соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению);

—те, у кого в России живут близкие родственники-россияне;

— потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советском Союзе (в пределах границ Российской Федерации).

В ведении президента предлагается оставить только прием в гражданство в исключительном порядке. Он будет распространяться на:

— ветеранов ВОВ — граждан бывшего СССР;

— лиц, имеющих особые заслуги перед Россией;

— лиц, которые представляют интерес для страны в силу своей профессии или квалификации.

Законопроект вводит институт прекращения российского гражданства. Расширяется перечень действий, за которые можно лишиться паспорта — теперь, помимо террористических преступлений, в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления.