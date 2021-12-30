НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Озвучен прогноз погоды на январь в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
206 0
Фото: © Sibnet.ru

Январь в Новосибирске будет теплее нормы, но в первые дни после Нового года ожидаются морозы, сообщила журналистам начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Температура в январе ожидается выше нормы на 2-3 градуса. Осадков ожидается не больше среднемноголетних значений», — сказала синоптик.

Ожидается, что 1-2 января будут холодными: в дневные часы температуры будут на уровне 14-19 градусов ниже нуля, ночные — 20-25, местами до 30 градусов мороза.

«В начале января погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления, антициклоном, который будет способствовать прекращению осадков, слабому ветру, достаточно морозной погоде», — добавила Лапчик.

Еще по теме
Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в Новосибирске
Россиянам пообещали «голубой» январь
Режим «черного неба» продлили в Красноярске
Морозная погода ожидается в Забайкалье
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Путин поручил держать под контролем ситуацию с ТЭЦ в Улан-Удэ
Озвучен прогноз погоды на январь в Новосибирске
Торговые центры массово эвакуировали в Новосибирске
Мэру Томска Кляйну огласят приговор
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Новогодний миллиард: какие шансы выиграть джекпот «Русского лото»
Россиянин обманул World of Tanks на 670 млн рублей
Поклонники S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли тайное послание разработчиков
Обсуждение (0)
Картина дня
МЧМ по хоккею отменен после трех игровых дней
Путин заехал за Лукашенко за рулем Mercedes ML
Возвращение пива спасет бизнес АЗС
Комплекс С-500 испытали в Арктике
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

pepelmetal

У наты сил не хватит Россию в войне победить!

korvinsS

максимка ты сам то в эти сказки веришь?Им народ России нафиг не нужен это лишние рты им наши ресурсы...

Uynachalnica

"В 2016 году чиновник уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение."...

Muzykant

Грета.Вот ты всё про ад.Значит ты признаёшь,что пиндостан сатанинское государство.
Sibnet.Ru