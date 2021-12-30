Озвучен прогноз погоды на январь в Новосибирске

Январь в Новосибирске будет теплее нормы, но в первые дни после Нового года ожидаются морозы, сообщила журналистам начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Температура в январе ожидается выше нормы на 2-3 градуса. Осадков ожидается не больше среднемноголетних значений», — сказала синоптик.

Ожидается, что 1-2 января будут холодными: в дневные часы температуры будут на уровне 14-19 градусов ниже нуля, ночные — 20-25, местами до 30 градусов мороза.

«В начале января погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления, антициклоном, который будет способствовать прекращению осадков, слабому ветру, достаточно морозной погоде», — добавила Лапчик.