Эксперты описали новый кроссовер Lada

Новый компактный кроссовер марки Lada будет похож на Dacia Bigster, дебют которого ожидается в 2022 году.

Модель построят на платформе CMF-B, которую используют городские субкомпакты Renault (например, Sandero). Благодаря увеличенным габаритам кроссовер может стать альтернативой Volkswagen Tiguan или Skoda Karoq, а по размерам он будет сопоставим с Land Rover Discovery Sport — длина составит около 4,6 метра, спрогнозировали эксперты журнала «За рулем».

В линейку моторов кроссовера Lada могут войти силовые установки мощностью от 90 лошадиных сил, а также моторы TCe 130 и TCe 150 от Renault. Ожидаются и гибридные варианты — их мощность может достигать до 200 лошадиных сил.

Дизайн кроссовера позаимствуют у модели Dacia Bigster, концепт которой был представлен в начале 2021 года.

Cтоимость компактного кроссовера Dacia будет сопоставима с ценами на субкомпактные кроссоверы других брендов. Следовательно, стоить автомобиль может от 1,5 миллиона рублей — примерно на 150 тысяч дешевле, чем Skoda Karoq.