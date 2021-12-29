Ветеринары рассказали об опасностях Нового года для питомцев

Новогодние праздники могут привести к проблемам со здоровьем у питомцев, ветеринары красноярской клиники «Лимпопо», сообщается в группе клиники во «ВКонтакте».

«От куска сырокопченой колбасы и майонезного салата и ваш-то организм не скажет "спасибо", а уж тем более это не будет хорошо для вашей кошечки или собачки, которым нужна куда меньшая доза для отравления», — сообщает клиника.

Животным нельзя соленое, копченое, жареное, специи. Питомца можно побаловать специальными вкусняшками.

На елку лучше не вешать дождик или бьющиеся игрушки. Кошки часто едят дождик и это приводит к операциям.



«Не берите бедное животное с собой на прогулку после боя курантов! Не спускайте собаку с поводка! К сожалению, у нас очень много людей, любящих запускать различные фейерверки и взрывать хлопушки. Для собак это большой стресс, она может испугаться, сорваться с поводка и убежать, а всю оставшуюся ночь вы будете блуждать по окрестностям в ее поисках. Ну и конечно же, рекомендуем всегда иметь адресник на ошейнике собаки», — говорится в сообщении.

Также, если ожидается много гостей, стоит организовать для своего любимца укромное место, где он мог бы отдохнуть от шума, суеты и навязчивых приставаний гостей.

