Боррель посчитал неприемлемыми требования России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель счел неприемлемыми требования России по гарантиям безопасности, в частности нерасширению НАТО на восток.

«Требования гарантий безопасности и прекращения расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка с совершенно неприемлемыми условиями, особенно касательно Украины», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, «впервые российская сторона представила свою повестку в письменной форме, а именно в форме настоящего договора». «До этого такого никогда не было. Так делают только победители — говорят, что это мои условия», — считает он.

Боррель отметил, что Евросоюз должен участвовать в этих переговорах. «Мы не хотим и не должны быть безучастным зрителем, за спиной которого принимаются решения», — сказал он.

«Россия хочет говорить о европейской архитектуре безопасности без привлечения ЕС — это абсурд. Мы этого не приемлем», — отметил дипломат. «Об этом не могут говорить только два государства — США и Россия», — добавил он.