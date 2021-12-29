НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Боррель посчитал неприемлемыми требования России

Источник:
ТАСС
423 5
Фото: Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil / CC BY 2.0

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель счел неприемлемыми требования России по гарантиям безопасности, в частности нерасширению НАТО на восток.

«Требования гарантий безопасности и прекращения расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка с совершенно неприемлемыми условиями, особенно касательно Украины», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, «впервые российская сторона представила свою повестку в письменной форме, а именно в форме настоящего договора». «До этого такого никогда не было. Так делают только победители — говорят, что это мои условия», — считает он.

Боррель отметил, что Евросоюз должен участвовать в этих переговорах. «Мы не хотим и не должны быть безучастным зрителем, за спиной которого принимаются решения», — сказал он.

«Россия хочет говорить о европейской архитектуре безопасности без привлечения ЕС — это абсурд. Мы этого не приемлем», — отметил дипломат. «Об этом не могут говорить только два государства — США и Россия», — добавил он.

Еще по теме
Байден допустил возможность встречи с Путиным в январе
Путин оправдал создание СНГ
Кулеба назвал фантастикой сделку между США и Россией
АвтоВАЗ перестал отгружать машинокомплекты на Украину
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Эскалаторы запустили на станции «Спортивной» в Новосибирске. ФОТО
«Толерантные» бронзовые скульптуры в Приангарье рассмешили соцсети
Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в Новосибирске
Россия откажется от угольных шахт
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Новогодний миллиард: какие шансы выиграть джекпот «Русского лото»
Объявлен победитель 22‑го сезона «Битвы экстрасенсов»
Определились финалисты 10‑го сезона «Голоса»
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

Saw77

МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....

korvinsS

максимка ты сам то в эти сказки веришь?Им народ России нафиг не нужен это лишние рты им наши ресурсы...

olegsbeglov

А для чего вообще нато? А если Англия с Германией или Францией перегрызутся? Они могут. Если готовятся,...
Sibnet.Ru