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Каждый пятый россиянин мечтает сократить новогодние праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Каждый пятый опрошенный россиянин хотел бы, чтобы новогодние каникулы были короче, выяснили специалисты «Работа.ру» и «Сбер».

В опросе приняли участие более 7 тысяч респондентов из всех регионов России. Почти половина опрошенных россиян (45%) довольна длительностью новогодних каникул.

Каждый пятый респондент (20%) считает, что новогодние выходные нужно сделать короче, и только 6% думают, что каникулы должны быть еще длиннее.

Среди минусов новогодних каникул чаще всего россияне отмечают возросшие цены, очереди, отсутствие занятий в течение стольких свободных дней, рост числа активностей и количество людей на улицах.

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