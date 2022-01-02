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Строительство нового ЛДС в Новосибирске возобновится 3 января

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Строители вернутся к работе над возведением новой ледовой арены в Новосибирске уже 3 января, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«В новогодние каникулы объекту — особое внимание. Работы по всем направлениям в полном объеме здесь продолжат уже 3 января», — говорится в сообщении.

На ледовой арене завершены обустройство «гребенок» — оснований для будущих трибун ЛДС, кирпичная кладка на этажах. Возведены каркас и перегородки, в новой ледовой арене формируются помещения. Ведутся работы по инженерным сетям: вентиляции, электрике.

Строительство ЛДС должны завершить до старта молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске с декабря 2022 года по январь 2023 года. 

Новая ледовая арена будет представлять собой шестиэтажный комплекс общей площадью 55 тысяч квадратных метров. Трибуны будут вмещать 10,5 тысячи зрителей.

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Спорт #Спортобъекты #Хоккей
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dddd

А я что говорил, надо больше пить!

alemtin

Типа раньше они боялись вылезти

Nosferatu_25

Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?

ponhik78

Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))
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