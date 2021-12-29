Российский фильм попал в список популярных проектов Netflix

Фото: © кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»
Российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» занял 21-е место в рейтинге самых просматриваемых фильмов на Netflix в 2021 году.
Первый российский фильм-комикс чаще всего смотрели в Колумбии, Бразилии, Индии, Италии, Чехии, Германии, Турции, Франции и Словакии. Кроме того, блокбастер входил в 10 самых популярных проектов в нескольких десятках стран.
Первое место в списке самых просматриваемых заняла картина «Красное уведомление». За ней следуют «Мы можем стать героями», «Армия мертвецов», «Волшебный дракон», «Армия воров», «Митчеллы против машин», «Отцовство», «Виновный», «День "да"», «Непрощенная».
fydor55Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)
Saw77МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....
korvinsSмаксимка ты сам то в эти сказки веришь?Им народ России нафиг не нужен это лишние рты им наши ресурсы...
olegsbeglovА для чего вообще нато? А если Англия с Германией или Францией перегрызутся? Они могут. Если готовятся,...