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Российский фильм попал в список популярных проектов Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

Российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» занял 21-е место в рейтинге самых просматриваемых фильмов на Netflix в 2021 году.

Первый российский фильм-комикс чаще всего смотрели в Колумбии, Бразилии, Индии, Италии, Чехии, Германии, Турции, Франции и Словакии. Кроме того, блокбастер входил в 10 самых популярных проектов в нескольких десятках стран.

Первое место в списке самых просматриваемых заняла картина «Красное уведомление». За ней следуют «Мы можем стать героями», «Армия мертвецов», «Волшебный дракон», «Армия воров», «Митчеллы против машин», «Отцовство», «Виновный», «День "да"», «Непрощенная».

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

Saw77

МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....

korvinsS

максимка ты сам то в эти сказки веришь?Им народ России нафиг не нужен это лишние рты им наши ресурсы...

olegsbeglov

А для чего вообще нато? А если Англия с Германией или Францией перегрызутся? Они могут. Если готовятся,...
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