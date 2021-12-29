Российский фильм попал в список популярных проектов Netflix

Российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» занял 21-е место в рейтинге самых просматриваемых фильмов на Netflix в 2021 году.

Первый российский фильм-комикс чаще всего смотрели в Колумбии, Бразилии, Индии, Италии, Чехии, Германии, Турции, Франции и Словакии. Кроме того, блокбастер входил в 10 самых популярных проектов в нескольких десятках стран.

Первое место в списке самых просматриваемых заняла картина «Красное уведомление». За ней следуют «Мы можем стать героями», «Армия мертвецов», «Волшебный дракон», «Армия воров», «Митчеллы против машин», «Отцовство», «Виновный», «День "да"», «Непрощенная».