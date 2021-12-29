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Арнольд Шварценеггер стал холостяком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Актер Арнольд Шварценеггер официально развелся после десятилетнего бракоразводного процесса.

Бракоразводный процесс Шварценеггера с супругой Марией Шрайвер длился десять с половиной лет. Такой долгий срок объяснялся тем, что у супругов «отсутствовала мотивация», а также урегулированием споров о разделе имущества, сообщает TMZ.

Арнольд Шварценеггер женился на тележурналистке Марии Шрайвер 1986 году. Шрайвер известна родством с бывшим президентом США, Джону Кеннеди она приходилась племянницей.

У Шварценеггера и Шрайвер в браке родились четверо детей. Инициатором развода стала супруга, она решила расторгнуть брак в 2011 году, когда пара уже несколько месяцев не жила вместе.

Причиной разрыва семейных отношений, как выяснилось позже, стало наличие у актера романа на стороне и внебрачного ребенка.

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