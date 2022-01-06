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Сибирь обогнала Москву по росту зарплат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Зарплаты в Сибири за последний год выросли сильнее, чем в Москве, выяснили аналитики сервиса по поиску работы HH.ru.

По данным исследования, Москва и Московская область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат, в 2020 году было так же. По итогам 2021 года наилучшую динамику показали доходы работников из Уральского федерального округа (+12% за год). Второе место занял Сибирский федеральный округ (+8%).

Структура самых высокооплачиваемых отраслей за год почти не изменилась: в лидерах по-прежнему информационные технологии и строительство. В них доходы растут быстрее всего.

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