Сибирь обогнала Москву по росту зарплат

Зарплаты в Сибири за последний год выросли сильнее, чем в Москве, выяснили аналитики сервиса по поиску работы HH.ru.

По данным исследования, Москва и Московская область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат, в 2020 году было так же. По итогам 2021 года наилучшую динамику показали доходы работников из Уральского федерального округа (+12% за год). Второе место занял Сибирский федеральный округ (+8%).

Структура самых высокооплачиваемых отраслей за год почти не изменилась: в лидерах по-прежнему информационные технологии и строительство. В них доходы растут быстрее всего.