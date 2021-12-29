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Вяльбе огласила медальный план лыжников на Олимпиаду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский комитет России

Российские лыжники должны завоевать минимум одну золотую медаль, сообщила Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«У нас есть медальный план, и мы должны к нему стремиться. Медальный план, я считаю, очень высокий. Это одна золотая, одна-две серебряные, одна-две бронзовые медали. Это то, что может наша команда», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

На вопрос, когда будет определен состав на Олимпиаду, Вяльбе ответила: «У нас 11 января пройдет президиум, на котором будет утвержден состав. Завтра после гонки для тренеров будет уже все ясно».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. На Играх 2018 года российские лыжники завоевали восемь наград — три серебра и пять бронз.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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