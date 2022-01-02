НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Полуфинал «Ледникового периода» покажут 2 января

Источник:
Sibnet.ru
295 0
Фото: © Максим Ли, Первый канал

Полуфинал «Ледникового периода» покажут в эфире Первого канала в воскресенье, 2 января, сообщила пресс-служба телеканала.

Девять пар фигуристов подготовили технически сложные и интересные номера. Дарья Мельникова и Максим Маринин выступали со светящимися воздушными шарами, а Оксана Домнина и Кирилл Зайцев катались под «Калинку» в одном коньке.

У Дани Милохина и Жени Медведевой было радостное новогоднее выступление под «Happy new year» группы ABBA. Это тот самый номер с трогательным поцелует в конце.

Агата Муцениеце сыграла соблазнительную стриптизершу. «Чтобы на пилоне, да еще в коньках – такое мы видим впервые», — удивился ведущий Алексей Ягудин.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев разыграли на льду триллер: она опоила его зельем и превратила в зомби.

Из-за болезни не смогла сниматься в шоу Татьяна Анатольевна Тарасова. Членами жюри в 12-м выпуске стали Дарья Мороз, Даниил Спиваковский, Роман Костомаров, Максим Траньков и Татьяна Навка.

Еще по теме
Первый канал выбрал свой лучший сериал 2021 года
Новогодний выпуск шоу «Лучше всех!» покажут на Первом
Миронов раскритиковал новогодние телешоу
Что посмотреть в новогоднюю ночь по телевизору
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Чабанам в Туве выдадут скот после нападения ирбисов на стада
Малые села Алтая впервые получили сотовую связь
«Верблюды» из Шерегеша попали на открытки Почты России
Барнаулец упал со скалы при запуске фейерверка
Самое популярное
Озвучено предсказание Ванги про 22 февраля 2022 года
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Боррель посчитал неприемлемыми требования России
Компьютеры взломали через обычные индикаторные светодиоды
Обсуждение (0)
Топ комментариев

dddd

А я что говорил, надо больше пить!

alemtin

Типа раньше они боялись вылезти

Nosferatu_25

Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?

ponhik78

Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))
Sibnet.Ru