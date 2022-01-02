Полуфинал «Ледникового периода» покажут 2 января

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Полуфинал «Ледникового периода» покажут в эфире Первого канала в воскресенье, 2 января, сообщила пресс-служба телеканала.

Девять пар фигуристов подготовили технически сложные и интересные номера. Дарья Мельникова и Максим Маринин выступали со светящимися воздушными шарами, а Оксана Домнина и Кирилл Зайцев катались под «Калинку» в одном коньке.

У Дани Милохина и Жени Медведевой было радостное новогоднее выступление под «Happy new year» группы ABBA. Это тот самый номер с трогательным поцелует в конце.

Агата Муцениеце сыграла соблазнительную стриптизершу. «Чтобы на пилоне, да еще в коньках – такое мы видим впервые», — удивился ведущий Алексей Ягудин.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев разыграли на льду триллер: она опоила его зельем и превратила в зомби.

Из-за болезни не смогла сниматься в шоу Татьяна Анатольевна Тарасова. Членами жюри в 12-м выпуске стали Дарья Мороз, Даниил Спиваковский, Роман Костомаров, Максим Траньков и Татьяна Навка.