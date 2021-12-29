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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Подсчитано количество не выпущенных заводами авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Автозаводы в мире в течение 2021 года в сумме недовыпустили 9,6 миллиона автомобилей относительно первоначальных планов, сообщила аналитическая компания LMC Automotive.

Наибольший ущерб кризис нанес автопроизводству в Европе — там недопроизводство достигло 3 миллионов автомобилей от первоначальных объемов, приводит The Telegraph данные LMC Automotive.

Ситуация с электронными компонентами для автопрома не улучшится до второй половины 2022 года, а дефицит полупроводников на рынке сохранится до 2023 года, считают аналитики.

По итогам 2021 года в мире произведут 84,9 миллиона новых легковых автомобилей — это на 12% больше относительно 2020 года.

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