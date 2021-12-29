Новую роль Человека-паука пророчат женщине

Актриса Эмма Стоун стала главной претенденткой на роль нового Человека-паука. Студия Sony рассматривает возможность сделать супергероя женщиной.

Sony и Marvel планируют и дальше развивать паучью франшизу, где главную роль сыграет Эмма Стоун, сообщает инсайдер MyTimeToShineHelo.

Стоун участвовала в фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», где роль главного героя исполнил Эндрю Гарфилд. Актриса сыграла в картине возлюбленную Питера Паркера Гвен Стейси и по сюжету погибла.

Предполагается, что создатели франшизы хотят оживить девушку в новом амплуа. Но Sony пока не прокомментировала новую информацию.