Новую роль Человека-паука пророчат женщине

Фото: © кадр из фильма «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»
Актриса Эмма Стоун стала главной претенденткой на роль нового Человека-паука. Студия Sony рассматривает возможность сделать супергероя женщиной.
Sony и Marvel планируют и дальше развивать паучью франшизу, где главную роль сыграет Эмма Стоун, сообщает инсайдер MyTimeToShineHelo.
Стоун участвовала в фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», где роль главного героя исполнил Эндрю Гарфилд. Актриса сыграла в картине возлюбленную Питера Паркера Гвен Стейси и по сюжету погибла.
Предполагается, что создатели франшизы хотят оживить девушку в новом амплуа. Но Sony пока не прокомментировала новую информацию.
fydor55Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)
olegsbeglovА для чего вообще нато? А если Англия с Германией или Францией перегрызутся? Они могут. Если готовятся,...
Saw77МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....
pepelmetalУ наты сил не хватит Россию в войне победить!