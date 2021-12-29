НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новую роль Человека-паука пророчат женщине

Источник:
Sibnet.ru
172 0
Фото: © кадр из фильма «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»

Актриса Эмма Стоун стала главной претенденткой на роль нового Человека-паука. Студия Sony рассматривает возможность сделать супергероя женщиной.

Sony и Marvel планируют и дальше развивать паучью франшизу, где главную роль сыграет Эмма Стоун, сообщает инсайдер MyTimeToShineHelo.

Стоун участвовала в фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», где роль главного героя исполнил Эндрю Гарфилд. Актриса сыграла в картине возлюбленную Питера Паркера Гвен Стейси и по сюжету погибла.

Предполагается, что создатели франшизы хотят оживить девушку в новом амплуа. Но Sony пока не прокомментировала новую информацию.

Еще по теме
Брюса Уэйна и Женщину-кошку показали в новом трейлере «Бэтмена»
Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем Джека Николсона
«Не смотрите наверх» получил низкий рейтинг
Завершились съемки сериала «The Телки» для Wink
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Депутата Думы Томска задержали за создание экстремистского сообщества
Глава буддистов России оценил появление буддийского «чуда» в Бурятии
Менеджер пытался дать взятку сотруднику МЧС ради работы иркутского ТЦ
Бастрыкин назвал Бурятию и Туву лидерами по подростковой преступности
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Новогодний миллиард: какие шансы выиграть джекпот «Русского лото»
Объявлен победитель 22‑го сезона «Битвы экстрасенсов»
Определились финалисты 10‑го сезона «Голоса»
Обсуждение (0)
Картина дня
Байден допустил возможность встречи с Путиным в январе
Россия ввела дактилоскопию для трудовых мигрантов
Подсчитано количество не выпущенных заводами авто
Новак раскрыл причины газового кризиса в Европе
Топ комментариев

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

olegsbeglov

А для чего вообще нато? А если Англия с Германией или Францией перегрызутся? Они могут. Если готовятся,...

Saw77

МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....

pepelmetal

У наты сил не хватит Россию в войне победить!
Sibnet.Ru