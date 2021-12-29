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Бастрыкин назвал Бурятию и Туву лидерами по подростковой преступности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал регионы с самой высокой долей преступности среди подростков, в их числе Бурятия и Тува.

По его словам, за 11 месяцев этого года направлено в суд 7,7 тысячи уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

«Если анализировать данные по количеству лиц на 100 тысяч населения, в отношении которых дела были направлены в суды, то наиболее криминальными регионами сегодня являются республики Бурятия, Тыва, Забайкальский край, Курганская, Магаданская, Новгородская, Сахалинская области», — сказал в интервью «Российской газете» Бастрыкин.

Он отметил, что практически половина этих преступлений совершена в составе группы, более 200 несовершеннолетних вовлечены в совершение преступлений взрослыми.

«Отдельные представители нашей молодежи мыслят уже далеко не теми категориями, которые были ценными для многих поколений. Наша молодежь, попадая под влияние негативных, в том числе прозападных течений, теряет свою национальную идентичность, но что еще страшнее, начинает употреблять наркотики, вступать в запрещенные группировки, совершать преступления», —отметил Бастрыкин.

Он назвал одной из причин подростковой преступности западный кинематограф, производителей компьютерных игр и другой массовой культуры, которая ведет к «утрате морального здоровья общества».

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