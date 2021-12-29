НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Дуров возглавил список разбогатевших российских миллиардеров

Источник:
Forbes
317 0
Фото: © vk.com/durov

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров возглавил рейтинг российских миллиардеров, больше всех разбогатевших в 2021 году, сообщает журнал Forbes.

По данным журнала, состояние Дурова выросло на 13,81 миллиарда долларов, до 17,24 миллиарда долларов. Произошло это благодаря росту оценки его главного актива. В марте 2021 года Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке 1 миллиард долларов.

Также в уходящем году мессенджер резко нарастил пользовательскую базу после сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в октябре 2021 года. В Telegram зарегистрировались 70 миллионов новых пользователей.

На втором месте основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние выросло на 11,92 миллиарда долларов (до 13,02 миллиарда). По данным журнала, росту стоимости Wildberries способствовало успешное первичное публичное предложение акций (IPO) Ozon, главного конкурента Wildberries.

Тройку лидеров замыкает основной акционер «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, прирост состояния которого за год составил 10,6 миллиарда долларов. Он увеличил свое состояние за счет роста цен на добываемое его компаниями сырье и выпускаемую продукцию: биржевые цены на уголь за год выросли вдвое, мировая цена азотных удобрений выросла в четыре раза, пишет Forbes.

Еще по теме
Набиуллина рассказала о росте цен по итогам года
Врачи в 2022 году получат «путинские» выплаты
Россиянин сорвал гигантский лотерейный джекпот
ЦБ возьмет под контроль все денежные переводы людей
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Депутата Думы Томска задержали за создание экстремистского сообщества
Глава буддистов России оценил появление буддийского «чуда» в Бурятии
Менеджер пытался дать взятку сотруднику МЧС ради работы иркутского ТЦ
Бастрыкин назвал Бурятию и Туву лидерами по подростковой преступности
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Новогодний миллиард: какие шансы выиграть джекпот «Русского лото»
Объявлен победитель 22‑го сезона «Битвы экстрасенсов»
Определились финалисты 10‑го сезона «Голоса»
Обсуждение (0)
Картина дня
Байден допустил возможность встречи с Путиным в январе
Россия ввела дактилоскопию для трудовых мигрантов
Подсчитано количество не выпущенных заводами авто
Новак раскрыл причины газового кризиса в Европе
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

olegsbeglov

А для чего вообще нато? А если Англия с Германией или Францией перегрызутся? Они могут. Если готовятся,...

Saw77

МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....

pepelmetal

У наты сил не хватит Россию в войне победить!
Sibnet.Ru