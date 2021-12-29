Дуров возглавил список разбогатевших российских миллиардеров

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров возглавил рейтинг российских миллиардеров, больше всех разбогатевших в 2021 году, сообщает журнал Forbes.

По данным журнала, состояние Дурова выросло на 13,81 миллиарда долларов, до 17,24 миллиарда долларов. Произошло это благодаря росту оценки его главного актива. В марте 2021 года Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке 1 миллиард долларов.

Также в уходящем году мессенджер резко нарастил пользовательскую базу после сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в октябре 2021 года. В Telegram зарегистрировались 70 миллионов новых пользователей.

На втором месте основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние выросло на 11,92 миллиарда долларов (до 13,02 миллиарда). По данным журнала, росту стоимости Wildberries способствовало успешное первичное публичное предложение акций (IPO) Ozon, главного конкурента Wildberries.

Тройку лидеров замыкает основной акционер «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, прирост состояния которого за год составил 10,6 миллиарда долларов. Он увеличил свое состояние за счет роста цен на добываемое его компаниями сырье и выпускаемую продукцию: биржевые цены на уголь за год выросли вдвое, мировая цена азотных удобрений выросла в четыре раза, пишет Forbes.