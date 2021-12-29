НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россия ввела дактилоскопию для трудовых мигрантов

Источник:
ТАСС
360 1
Фото: © Sibnet.ru

Трудовые мигранты и иностранные граждане, въезжающие в Россию в безвизовом режиме, для долгосрочного пребывания теперь должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр.

«Иностранные граждане, въехавшие в РФ после 29 декабря 2021 года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию и для законного нахождения на территории РФ обязаны иметь об этом подтверждающие документы», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Трудовые мигранты обязаны пройти эти процедуры в течение 30 календарных дней с даты въезда в Россию. За этот срок они также должны медосмотр, подтверждающий отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости.

Иностранцы, прибывшие в страну без цели устроиться на работу на срок более 90 дней суммарно в течение календарного года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда.

Мигрантам, которые прошли дактилоскопию и фотографирование, будут выдавать документ в форме пластиковой.

Еще по теме
Закону об отмене техосмотра осталось получить только подпись Путина
Техосмотр отменен с ограничениями: как это будет
Единую систему биометрических данных запустят в России
Рецидивистов-лихачей на дорогах ждут огромные штрафы и колония
смотреть все
Жизнь #Законы #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Депутата Думы Томска задержали за создание экстремистского сообщества
Глава буддистов России оценил появление буддийского «чуда» в Бурятии
Менеджер пытался дать взятку сотруднику МЧС ради работы иркутского ТЦ
Бастрыкин назвал Бурятию и Туву лидерами по подростковой преступности
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Новогодний миллиард: какие шансы выиграть джекпот «Русского лото»
Объявлен победитель 22‑го сезона «Битвы экстрасенсов»
Определились финалисты 10‑го сезона «Голоса»
Обсуждение (1)
Картина дня
Байден допустил возможность встречи с Путиным в январе
Россия ввела дактилоскопию для трудовых мигрантов
Подсчитано количество не выпущенных заводами авто
Новак раскрыл причины газового кризиса в Европе
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

olegsbeglov

А для чего вообще нато? А если Англия с Германией или Францией перегрызутся? Они могут. Если готовятся,...

Saw77

МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....

pepelmetal

У наты сил не хватит Россию в войне победить!
Sibnet.Ru