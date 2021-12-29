Россия ввела дактилоскопию для трудовых мигрантов

Трудовые мигранты и иностранные граждане, въезжающие в Россию в безвизовом режиме, для долгосрочного пребывания теперь должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр.

«Иностранные граждане, въехавшие в РФ после 29 декабря 2021 года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию и для законного нахождения на территории РФ обязаны иметь об этом подтверждающие документы», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Трудовые мигранты обязаны пройти эти процедуры в течение 30 календарных дней с даты въезда в Россию. За этот срок они также должны медосмотр, подтверждающий отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости.

Иностранцы, прибывшие в страну без цели устроиться на работу на срок более 90 дней суммарно в течение календарного года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда.

Мигрантам, которые прошли дактилоскопию и фотографирование, будут выдавать документ в форме пластиковой.