Новак раскрыл причины газового кризиса в Европе

Отказ от долгосрочных контрактов, падение собственной добычи газа, холодная зима 2020-2021 годов стали основными причинами роста цен на газ в Европе, считает вице-премьер Александр Новак.

Еврокомиссия «целенаправленно» отказывается от базовых принципов — долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. Он добавил, что спот предполагает удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания того, что будет происходить на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сказал Новак в интервью РБК.

«Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны», — отметил Новак.

Еще одна причина роста цен заключается в падении собственной добычи газа. Например, с 2013 года поставки газа из Голландии уменьшились на 70%, а в целом добыча у европейских компаний снизилась на 22%.

Холодная зима 2020-2021 годов также является причиной роста цен на газ в ЕС. «Из-за более длительного зимнего периода примерно на три недели сократилось время для закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Это не позволило за летний период создать запасы газа в необходимом объеме», — сказал Новак.