Байден допустил возможность встречи с Путиным в январе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не стал отрицать возможность проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в январе.

В ходе брифинга журналисты спросили главу США, будет ли он лично встречаться с Путиным позднее в следующем месяце. «Посмотрим», — приводит ТАСС ответ Байден. Вопрос был задан о потенциальных переговорах лидеров двух стран 10 января.

США ожидают, что намеченные на 10 января консультации с представителями России будут сосредоточены на вопросах стратегической стабильности, сообщил глава Госдепартамента Нед Прайс.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что переговоры России и НАТО о гарантиях безопасности пройдут в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона в Женеве.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг предложил Москве созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января, когда в бельгийской столице будет проходить плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников генштабов.