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Компьютеры взломали через обычные индикаторные светодиоды

Источник:
Karlsruhe Institute of Technology
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Фото: © Sibnet.ru

Обычный индикаторный светодиод может стать причиной взлома компьютера, выяснили исследователи по информационной безопасности Технологического института Карлсруэ.

Эксперимент показал, что с одного светодиода с удаления 25 метров без физического и другого доступа к компьютерной системе данные можно извлекать со скоростью до 100 Кбит/с, а также загружать со скоростью до 18,2 Кбит/с.

Такая скорость по современным меркам мала, однако ее достаточно, чтобы загрузить на устройство вредоносных код. Уязвимость базируется на свойствах светодиода не только излучать, но также служить фотодиодами для интенсивных источников света.

Впрочем, такой способ взлома потребует присутствия хакера в помещении с компьютером, что делает его использование гипотетическим. Соответствующие меры безопасности нужны только для особо защищенных устройств — например, военных компьютеров.

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Топ комментариев

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

Saw77

МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....

pepelmetal

У наты сил не хватит Россию в войне победить!
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