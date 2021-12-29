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Путин оправдал создание СНГ

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Создание Содружества Независимых Государств было оправданным, заявил президент Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.

«Интеграция по очень многим направлениям углублялась в разных аспектах: и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики», — отметил российский лидер.

По словам Путина, наработанные еще со времен СССР связи помогают членам содружества лучше, чем другим странам, проходить через непростые этапы. Россия собирается поддерживать эти связи. При этом он признал, что за прошедшее время случилось много кардинальных изменений.

Традиционная неформальная встреча руководителей стран СНГ проходит в Петербурге по инициативе российского лидера. Кроме президента России, в ней принимают участие главы Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств было подписано руководителями России, Украины и Белоруссии 8 декабря 1991 года.

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