Представлены новые флагманы Xiaomi

Xiaomi официально представила новые флагманские смартфоны — Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, продажи новинок стартуют в январе 2022 года. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Xiaomi 12 оснащен 6,28-дюймовой матрицей по технологии AMOLED производства Samsung с частотой обновления до 120 Гц. Под дисплеем расположен дактилоскопический сенсор, а сама панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Новинка также имеет тройную тыльную камеру с главным сенсором Sony IMX 766, оснащенным 50-мегапиксельным датчиком. Главный сенсор дополнен сверхширокоугольной камерой и телемакромодулем, следует из презентации.

Первые Xiaomi 12 базируются на фирменной операционной системе MIUI 12.5, однако уже в январе смартфон получит новейшую MIUI 13. Аппарат также поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт и оснащается батареей емкостью 4500 мАч.

Что касается Xiaomi 12 Pro, то более дорогой смартфон получил 6,73-дюймовый AMOLED-экран с инновационной технологией LTPO 2.0, которая меняет частоту обновления в зависимости от выполняемой задачи.

Основная камера Xiaomi 12 Pro также имеет три сенсора, но главным выступает топовый Sony IMX707 с разрешением 50 Мп. Аппарат поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, емкость батареи составляет 4600 мАч.

Оба смартфона базируются на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Стоимость базовой версии Xiaomi 12 составит 580 долларов, а цена Xiaomi 12 Pro стартует от 740 долларов. Доступны три фирменных цвета — черный, синий и розовый.