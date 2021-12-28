Самолет МС-21 получил базовый сертификат

Новейший российский самолет МС-21-300 получил от Росавиации базовый сертификат типа, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Версия этого самолета с российским двигателем ПД-14 и крылом, изготовленным из отечественных композиционных материалов, должна быть сертифицирована в 2022 году. 25 декабря 2021 года МС-21-300 с таким оснащением совершил первый полет.

Базовый сертификат был получен на версию МС-21-300 с американскими двигателями и крылом, изготовленным из импортных композиционных материалов. Полеты для расширения сертификата продолжатся вплоть до 2024 года, работы ведутся на базе Иркутского авиационного завода.

Планируется, что МС-21 будет выпускаться с американскими двигателями Pratt&Whitney и российскими ПД-14. Начало серийных поставок МС-21 с импортным двигателем ожидается в 2022 году. При этом вариант с отечественным оснащением будет дешевле.

МС-21-300 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композита, которое делает авиалайнер легче и экономичнее.