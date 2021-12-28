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Путин подтвердил эффективность «Спутника V» против «омикрона»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Российская вакцина «Спутник V» имеет очень высокий уровень нейтрализации штамма «омикрон», сообщил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Путин уточнил, что результаты исследования были получены несколько дней назад, они проводились специалистами Института имени Гамалеи. По оценке ученых, уровень нейтрализации «очень высокий».

На втором этапе пройдут клинические испытания «Спутника V» против нового штамма коронавируса. Однако уже сейчас ясно, что российская вакцина защищает от «омикрона» примерно на 90%.

Вариант коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон», появился в ЮАР в конце ноября. На сегодня его выявили уже более чем в ста странах. Штамм содержит большое количество мутаций, а его скорость распространения намного выше.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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