Россиянам пообещали «голубой» январь

Январь 2022 года почти на всей территории России ожидается теплее обычного, но с температурой ниже нуля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, январская температура прогнозируется на уровне многолетних значений, при этом прогностическая карта из-за такого прогноза окрашена в бледно-голубой цвет, передает РИА Новости.

Синоптики прогнозируют, что температура выше многолетних значений будет наблюдаться только на юго-востоке Европейской территории. Кроме того, средний показатель января не говорит о резких перепадах температуры, однако небольшие перепады все-таки будут.

Так, жители Центральной России столкнутся с возвращением сильных морозов, тогда как в Сибири будет теплее обычного.