Навального перестали подозревать в подготовке побега

Оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в расположенной в Покрове Владимирской области ИК-2, сняли с учета как склонного к побегу.

Кроме этого, 7 января Навального могут также снять с учета заключенных, склонных к экстремистской деятельности, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя колонии.

В начале 2021 года администрация московского СИЗО «Матросская тишина» поставила Навального на учет как склонного к побегу, затем такое же решение приняла администрация владимирской ИК-2, куда его направили отбывать срок по делу «Ив Роше».

Статус склонного к побегу предполагает более строгий надзор за заключенным, он включает регулярные проверки, в том числе ночью. Навальный жаловался, что в результате проверок у него нарушился нормальный сон.