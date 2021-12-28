Навального перестали подозревать в подготовке побега

Оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в расположенной в Покрове Владимирской области ИК-2, сняли с учета как склонного к побегу.
Кроме этого, 7 января Навального могут также снять с учета заключенных, склонных к экстремистской деятельности, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя колонии.
В начале 2021 года администрация московского СИЗО «Матросская тишина» поставила Навального на учет как склонного к побегу, затем такое же решение приняла администрация владимирской ИК-2, куда его направили отбывать срок по делу «Ив Роше».
Статус склонного к побегу предполагает более строгий надзор за заключенным, он включает регулярные проверки, в том числе ночью. Навальный жаловался, что в результате проверок у него нарушился нормальный сон.
AlhazredНе знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))
fydor55Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)
Saw77МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....
olegsbeglovА для чего вообще нато? А если Англия с Германией или Францией перегрызутся? Они могут. Если готовятся,...