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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навального перестали подозревать в подготовке побега

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в расположенной в Покрове Владимирской области ИК-2, сняли с учета как склонного к побегу.

Кроме этого, 7 января Навального могут также снять с учета заключенных, склонных к экстремистской деятельности, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя колонии.

В начале 2021 года администрация московского СИЗО «Матросская тишина» поставила Навального на учет как склонного к побегу, затем такое же решение приняла администрация владимирской ИК-2, куда его направили отбывать срок по делу «Ив Роше».

Статус склонного к побегу предполагает более строгий надзор за заключенным, он включает регулярные проверки, в том числе ночью. Навальный жаловался, что в результате проверок у него нарушился нормальный сон.

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Топ комментариев

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

Saw77

МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....

olegsbeglov

А для чего вообще нато? А если Англия с Германией или Францией перегрызутся? Они могут. Если готовятся,...
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