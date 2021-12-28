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Игровая мышь получит встроенный SSD-накопитель

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания ADATA продемонстрировала первую игровую мышь XPG Vault со встроенным накопителем формата SSD.

Компьютерные мыши с флеш-накопителями выпускаются уже много лет, однако такая память использовалась преимущественно для хранения настроек и макросов. Новое устройство ADATA может использоваться в качестве портативной игровой библиотеки.

XPG Vault подключается по проводу через USB-C и оснащается компактным твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ. Заявленная скорость передачи данных — 985 МБ/с, что почти в два раза превышает показатели SSD с интерфейсом SATA 3.

Разработчики также пообещали представить специализированное программное обеспечение, которое упростит хранение, организацию и запуск игр прямо с устройства. Официальный анонс устройства ожидается на выставке CES 2022, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.

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Топ комментариев

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

Saw77

МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....

olegsbeglov

А для чего вообще нато? А если Англия с Германией или Францией перегрызутся? Они могут. Если готовятся,...
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