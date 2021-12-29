От «Абакана» до «Новосибирска»: чем пополнилась армия России

Вооруженные силы России в 2021 году получили свыше 5 тысяч различных образцов вооружений. Российская армия стала мировым лидером по оснащенности современной техникой, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил о масштабной модернизации армии и флота. «В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%», — сказал президент России.

По его словам, Россия продолжит «плановое, сбалансированное оснащение войск современным вооружением и техникой». При этом особое внимание будет уделяться поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления, отметил президент.

Противоракетный «Абакан»

Концерн «Алмаз-Антей» в 2021 году представил уникальный зенитный ракетный комплекс противоракетной обороны «Абакан». Это первая в мире специализированная система, предназначенная для борьбы с тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами.

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«Абакан» интегрируется в любую систему противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО — ПРО). Он может выполнять боевые задачи как автономно, так и в составе зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля.

Комплекс включает систему многофункциональный разведки и целеуказания для наведения ракет «Енисей-Е» и до четырех пусковых установок с зенитными управляемыми ракетами.

Система может уничтожать ракеты на дальности до 40 километров и высоте до 30 километров. При этом скорость целей может достигать 4 километров в секунду.

Автомат для летчиков

Воздушно-космические силы (ВКС) России включили в комплект выживания военных летчиков пистолет-пулемет ППК-20. Его стали укладывать в носимый аварийный запас (НАЗ) боевых самолетов. НАЗ пилоты используют на земле, после того, как покинут самолет на парашюте.

Ранее и советские, и российские летчики боевой авиации могли брать с собой в самолет только пистолеты и гранаты, автоматы не входили в комплект снаряжения — для них не было предусмотрено места ни в кабине, ни в НАЗ. Сирийский опыт показал, что пилотам для самообороны на земле нужно серьезное оружие.

Пистолет-пулемет ППК-20 Фото: © ГК «Калашников»

Требования к компактности такого оружия очень строгие — общая длина пистолета-пулемета со сложенным прикладом составляет всего 41 сантиметр. Его калибр 9 на 19 миллиметров. Оружие оснащено двухсторонним переводчиком предохранителя, который позволяет быстрее подготавливать оружие к стрельбе.

ППК-20 создан на базе пистолета-пулемета «Витязь», разработанном специально для подразделений специального назначения.

БМП с «Эпохой»

На учениях «Запад-2021» российская армия впервые применила новейшие боевые машины пехоты Б-19. Эта машина по огневым возможностям значительно превосходит отечественные БМП-2 и БМП-3 и не имеет аналогов в мире.

Б-19 создана на базе БМП-3. Она оснащена боевым модулем «Эпоха» с 57-миллиметровой автоматической пушкой, пусковыми установками ПТУР «Корнет» и ракетным комплексом «Булат» с малогабаритными ракетами.

Боевая машина пехоты Б-19 Фото: © Минобороны России

Особенность боевого модуля «Эпоха» — наличие системы автоматизированного поиска, распознавания целей и сопровождения целей. Система сама предлагает экипажу команды на одновременное или поочередное применению двух каналов огневого поражения — пушки и ракетных установок.

«Корнет» гарантированно поражает танки, другие высокозащищенные объекты, а также вертолеты. «Булат» предназначен для уничтожения среднезащищенных целей, применение по которым «Корнета» из-за ограниченного боекомплекта не оправдано.

Новый «Ясень»

Путин 22 декабря в дистанционном режиме провел церемонию поднятия военно-морского флага на первой серийной атомной подлодке проекта 885М («Ясень-М») «Новосибирск».

«Новосибирск» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Ясень-М». Он был заложен 26 июля 2013 года и спущен на воду 25 декабря 2019 года.

Подводная скорость лодки составляет 31 узел, надводная — 16 узлов. Предельная глубина погружения — 600 метров, автономность плавания — 100 суток.

Атомная подводная лодка проекта 885М («Ясень-М») Фото: © Минобороны России

Основное ударное оружие «Новосибирска» — крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс». В перспективе он получит гиперзвуковые ракеты «Циркон». Лодка также вооружена 533-миллиметровыми торпедами и минами.

Планируется принять на вооружение еще несколько атомоходов этого проекта. На воду уже спущен «Красноярск». На стапелях находятся «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск». Летом 2020 года были заложены «Владивосток» и «Воронеж».