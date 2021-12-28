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Фильм про Бодрова «Нас других не будет» вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Брат»

Фильм «Нас других не будет» представляет из себя рассказ о Сергее Бодрове-младшем от лица коллег, друзей и соратников. Картина доступна в видеосервисе Wink.

Сергей Бодров-младший пропал без вести на пике своей карьеры, но запомнился миру харизмой, интеллигентностью, талантом и желанием творить.

В документальном фильме об актере и режиссере собраны интервью Бодрова и Алексея Балабанова, ранее не выходившие, а также истории друзей и коллег. Хронометраж документального фильма – 79 минут.

Сергей Бодров найден: когда это станет правдой?

Посмотреть фильм «Нас других не будет» в Wink можно за 349 рублей. Также можно посмотреть документалку про Бодрова бесплатно, воспользовавшись подарочным сертификатом. Получить сертификат можно после просмотра трех любых фильмов или сериалов в Wink.

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