Кулеба назвал фантастикой сделку между США и Россией

«Большой сделки» между странами Запада, в том числе США, и Россией не будет, пообещал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«"Большая сделка" — это благодатная тема для любого эксперта, потому что она сразу попадает в заголовки. В последний раз она была на слуху после избрания Трампа, и тогда закончилось все ничем. Точечные договоренности возможны, однако никаких "больших соглашений" с Россией быть не может», — цитирует ТАСС Кулебу.

По его мнению, «этот пакет [соглашений] никогда не удастся сформировать, потому что он будет постоянно разрастаться и становиться все более сложным». «"Большая сделка" между Западом и Россией — это ненаучная фантастика», — заявил глава МИД.

При этом, по словам министра, если раньше Киев был более пассивным субъектом, то сейчас выступает как активный участник международной политики, а иногда «даже навязывает буквально свое видение, свою позицию».