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Кулеба назвал фантастикой сделку между США и Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба МИД Украины

«Большой сделки» между странами Запада, в том числе США, и Россией не будет, пообещал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«"Большая сделка" — это благодатная тема для любого эксперта, потому что она сразу попадает в заголовки. В последний раз она была на слуху после избрания Трампа, и тогда закончилось все ничем. Точечные договоренности возможны, однако никаких "больших соглашений" с Россией быть не может», — цитирует ТАСС Кулебу.

По его мнению, «этот пакет [соглашений] никогда не удастся сформировать, потому что он будет постоянно разрастаться и становиться все более сложным». «"Большая сделка" между Западом и Россией — это ненаучная фантастика», — заявил глава МИД.

При этом, по словам министра, если раньше Киев был более пассивным субъектом, то сейчас выступает как активный участник международной политики, а иногда «даже навязывает буквально свое видение, свою позицию».

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Топ комментариев

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

Saw77

МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....

korvinsS

максимка его если что 17 стран строило и участие пендостана там вообще было минимальным так что тебе...
Sibnet.Ru