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Запуск новосибирской установки для лечения рака ожидается в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Институт ядерной физики СО РАН планирует в течение 2023 года запустить на базе НМИЦ имени Блохина в Москве ускорительный комплекс для лечения рака по перспективному методу бор-нейтронозахватной терапии, сообщил журналистам во вторник замдиректора института по научной работе Петр Багрянский.

Бор-нейтронозахватная терапия — способ избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора, а затем облучают потоком нейтронов. Ежегодно с помощью перспективной методики до 2 миллионов онкобольных могут получать необходимую помощь.

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«По нашей дорожной карте мы должны за 2022 год изготовить ускорительный комплекс, источник нейтронов. Коллеги из центра онкологии (имени Блохина в Москве) должны подготовить помещение; начиная с 2023 года мы должны начать монтаж и к середине или к концу года запустить (ускорительный комплекс», — цитирует Багрянского ТАСС. Доклинические испытания на установке планируется начать в 2024 году.

Он уточнил, что правительством РФ принято решение о создании центра бор-нейтронозахватной терапии в центре лечения онкологии НМИЦ имени Блохина в Москве. Сейчас Институтом ядерной физики СО РАН уже начаты работы по созданию источника нейтронов для центра.

Он также сообщил, что сейчас профильные организации ведут работу по созданию центра компетенций для разработки новых средств адресной доставки борсодержащих препаратов, у которых будут улучшенные терапевтические качества.

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Топ комментариев

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

Saw77

МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....

korvinsS

максимка его если что 17 стран строило и участие пендостана там вообще было минимальным так что тебе...
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