Что посмотреть в новогоднюю ночь по телевизору

Возвращение в 90-е на Первом канале, «Голубой огонек» на «России» и юмористическое шоу на ТНТ ждет зрителей в новогоднюю ночь. Телеканалы представили свои программы на ночь с 31 декабря на 1 января.

Первый канал

Первый канал ограничился одним большим шоу, которое разделят на до и поле полуночи. Темой новогодней ночи «30 лет спустя» станут хиты 90-х. Зрители услышат хиты, которые знает вся страна, в оригинальном исполнении любимых звезд: от Владимира Преснякова и Анжелики Варум до групп «Руки вверх» и «Жуки».

Фото: © пресс-служба Первого канала

Для Новогодней ночи было отобрано более 40 хитов, для каждого из них снимался собственный номер в отдельных декорациях. В шоу приняли участие Филипп Киркоров, Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Маша Распутина, Леонид Агутин, Наташа Королева, Дмитрий Маликов, Лолита, Богдан Титомир, группы «Любэ», «Чайф», «Сплин», «Руки вверх», «А-Студио», «Иванушки International», «ВИА Гра», «Технология».

НТВ

На НТВ покажут шоу «Новогодняя маска». 31 декабря на сцену выйдут 10 абсолютно новых масок, которые были специально разработаны и созданы для новогоднего выпуска: Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка и Санта Клаус.

Все участники раскроют свои личности под бой курантов. В составе жюри будут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Александр Ревва, а ведущим по-прежнему останется Вячеслав Макаров. Создатели шоу обещают зрителям незабываемые номера, невероятные коллаборации, всемирно известные хиты, искрометный юмор.

«Россия»

Канал «Россия» не уходит от традиций, в новогоднюю ночь зрители увидят «Голубой огонек» и «Парад звезд». До полуночи с 22.05 ведущие парада Николай Басков, Андрей Малахов, Нонна Гришаева и Елена Воробей устроят баттл между искусственной и живой елками.

Артисты будут петь и произносить новогодние тосты. Среди гостей Евгений Петросян, Юрий Стоянов, Елена Степаненко, Эммануил Виторган, Михаил Боярский, Сергей Лазарев, Николай Валуев, Наталия Медведева, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко и другие.

Фото: © пресс-служба канала «Россия»

После обращения президента эфир продолжит «Голубой огонек». В плейлист шоу войдут песни, которые знают все без исключения, а также зарубежные хиты, под которые можно праздновать всю ночь.

В составе артистов-участников — Филипп Киркоров, София Ротару, Лариса Долина, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Дима Билан, группа «Земляне», Игорь Крутой, A`Studio, Альбина Джанабаева, Ани Лорак, Вера Брежнева, Глюкоза, Артур Пирожков, Егор Крид, Клава Кока, Мари Краймбрери.

Рен ТВ

На Рен ТВ пройдет уникальный новогодний телемарафон Международного фестиваля «Легенды Ретро FM». Он продлится больше суток — 25 часов подряд с перерывом только на обращение президента и бой кремлевских курантов.

Зрители увидят самые яркие выступления отечественных и зарубежных участников единственного в мире фестиваля, объединяющего звезд 70-х, 80-х и 90-х. Среди исполнителей Юрий Антонов, Boney M, Ace of Base, София Ротару, C.C.Catch, Валерий Леонтьев, Al Bano, Army of Lovers, ЛЮБЭ, Sandra, Ricchi e Poveri, Ирина Аллегрова, Toto Cutugno, Thomas Anders, Жанна Агузарова, Pupo, Михаил Боярский и другие кумиры поколения.

ТНТ

31 декабря в 23.00 в эфир ТНТ выйдет новогодний выпуск Comedy Club, который пройдет в формате суперзвездной вечеринки под названием «Все против Камеди». Звезды ТНТ, музыки, кино, спорта, блогинга и шоу-бизнеса поделятся на две команды: за одну сыграют резиденты Comedy Club, за другую – все остальные. Им предстоит серия музыкальных челленджей разной степени экстремальности: от исполнения кавера с 25-килограммовым микрофоном в руках до музыкального перфоманса «в стиле Кэти Пэрри» верхом на настоящем тигре.

Фото: © пресс-служба ТНТ

Ведущими новогодней вечеринки ТНТ станут Павел Воля и Юлия Зиверт, для которой праздничный вечер в студии «Камеди» стал дебютом в роли ведущей. Среди гостей Клава Кока, Niletto, Ида Галич, Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Лена Темникова, Джефф Монсон, MARUV, Надя Сысоева, Александр Ревва, Анатолий Цой, Анна Хилькевич, Витя АК, DJ Smash, Нюша, Little Big и Даня Милохин.

Другие каналы

Традиционный марафон шоу «Уральских пельменей» покажут на СТС. Юмором зрителей будут развлекать весь день 31 декабря и поле полуночи. Узнать новогодние предсказания можно будет на канале «Домашний», там их будут транслировать целые сутки. Канал «Пятница» в новогоднюю ночь устроит супердискотеку 90-х от Радио Рекорд.

Для детей новогоднюю программу подготовил телеканал «Карусель», где покажут трансляцию с новогоднего представления из Кремля в 18.00. С 20.45 юные зрители смогут посмотреть новогодний мультмарафон.

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина покажут по всем федеральным каналам в единое время — 31 декабря в 23.55 по местному времени каждого региона.