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Контроль вывоза мусора усилят в Новосибирске в праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области в праздничные дни усилит контроль над качеством вывоза мусора, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Для этих целей утвержден график дежурств ответственных специалистов и организована «горячая линия» по номеру телефона 8 (383) 296 57 97. Звонки будут приниматься с 31 декабря по 9 января с 9.00 до 20.00.

Региональный оператор «Экология-Новосибирск» усилил контроль над работой всех подразделений. В новогодние каникулы на территории региона будет работать 350 единиц автотранспорта, также подготовлена резервная техника. Все мусоровозы оснащены системой навигационного контроля ГЛОНАСС.

«Экология-Новосибирск» сейчас выполняет функции регионального оператора по обращению с отходами, но компания подала на самобанкротство. Руководство объяснило решение о банкротстве желанием обеспечить стабильную работу по вывозу мусора в регионе.

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Новосибирск #Город
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