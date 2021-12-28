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МИД раскрыл подробности предстоящих переговоров с США

Источник:
РИА Новости
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Россия передала США свои соображения по гарантиям безопасности, но в Вашингтон отвечает некими абстракциями, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации россиян с НАТО — 12 января, а на следующий день назначена встреча представителей Москвы с ОБСЕ. Общение будет посвящено «контролю над вооружениями и Украине», сказал источник в Вашингтоне.

«Что касается двухстороннего формата с США, то мы свои предложения по повестке дня официально американцам передали. Сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями. Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция», — отметил Рябков.

Он заявил, что обсуждать нужно конкретные проекты, которые представила Россия. «Вот повестка дня, на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить», — заключил дипломат.

Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.

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Топ комментариев

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

Saw77

МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....

korvinsS

максимка его если что 17 стран строило и участие пендостана там вообще было минимальным так что тебе...
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