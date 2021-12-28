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Новосибирцы оказались самыми неудовлетворенными новогодней елкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирск занял последнее место в рейтинге самых красивых новогодних елей по оценке горожан. Жители других регионов были более благосклонны к своим елкам, сообщил сервис SuperJob.

В опросе приняли участие 16 городов России. У респондентов спрашивали: «Нравится ли вам новогодняя ель вашего города?» В Новосибирске положительно ответили только 43% опрошенных, что оказалась самым худшим показателем.

Больше всего новогодняя елка удовлетворила жителей Уфы (67%), а лучшая елка среди городов Сибири, по мнению горожан, в Красноярске, там она удовлетворила 59% жителей.

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Новосибирск #Город
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Топ комментариев

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

Saw77

МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....

korvinsS

максимка его если что 17 стран строило и участие пендостана там вообще было минимальным так что тебе...
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