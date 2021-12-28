Новосибирцы оказались самыми неудовлетворенными новогодней елкой

Новосибирск занял последнее место в рейтинге самых красивых новогодних елей по оценке горожан. Жители других регионов были более благосклонны к своим елкам, сообщил сервис SuperJob.

В опросе приняли участие 16 городов России. У респондентов спрашивали: «Нравится ли вам новогодняя ель вашего города?» В Новосибирске положительно ответили только 43% опрошенных, что оказалась самым худшим показателем.

Больше всего новогодняя елка удовлетворила жителей Уфы (67%), а лучшая елка среди городов Сибири, по мнению горожан, в Красноярске, там она удовлетворила 59% жителей.