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Крупный ТЦ закрыли в Иркутске из‑за нарушений пожарной безопасности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

ТЦ «СильверМолл» временно закрыт в Иркутске из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

«Завершена внеплановая проверка в отношении объекта защиты, расположенного на улице Сергеева. В ходе нее было выявлено более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Нарушения связаны с содержанием систем противопожарной защиты, путей эвакуации и эвакуационных выходов. Было принято решение о приостановке деятельности ТЦ «СильверМолл».

Входные двери ТЦ опечатали. Материалы проверки направили в суд, который примет решение о дальнейшей деятельности объекта.

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