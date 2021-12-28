Крупный ТЦ закрыли в Иркутске из‑за нарушений пожарной безопасности

ТЦ «СильверМолл» временно закрыт в Иркутске из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

«Завершена внеплановая проверка в отношении объекта защиты, расположенного на улице Сергеева. В ходе нее было выявлено более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Нарушения связаны с содержанием систем противопожарной защиты, путей эвакуации и эвакуационных выходов. Было принято решение о приостановке деятельности ТЦ «СильверМолл».

Входные двери ТЦ опечатали. Материалы проверки направили в суд, который примет решение о дальнейшей деятельности объекта.