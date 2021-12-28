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Россия примет на вооружение боевую машину пехоты Б‑19

Источник:
«Красная звезда»
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Фото: © Минобороны России

Новая российская БМП Б-19 по огневым возможностям значительно превосходит отечественные БМП-2 и БМП-3 и не имеет аналогов в мире.

Новейшая боевая машина пехоты Б-19 сейчас проходит испытания и после их окончания ее планируется принять на вооружение, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

«БМП Б-19 по огневым возможностям значительно превосходит существующие отечественные БМП-2 и БМП-3 и не имеет аналогов в мире», — сказал главком Сухопутных войск в интервью газете «Красная звезда».

Особенность новой БМП — применение боевого модуля «Эпоха» с 57-мм автоматической пушкой, дающей возможность эффективно вести борьбу с различными образцами легкобронированной техники, а также с живой силой, имеющей средства индивидуальной бронезащиты и укрывающейся в складках местности.

Также модуль имеет два комплекса управляемого вооружения — «Корнет» и «Булат». Первый гарантированно поражает танки, другие высокозащищенные объекты, а также вертолеты на значительных расстояниях.

Второй предназначен для уничтожения среднезащищенных целей, применение по которым ПТРК «Корнет» из-за ограниченного боекомплекта не оправдано.

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Оборона #Оружие #Армия
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