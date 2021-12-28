Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем Джека Николсона

Лидер по числу «Оскаров», 84-летний актер Джек Николсон страдает от деменции и не выходит из дома, сообщил близкий друг знаменитости.

«Физически он в порядке, но его разум сошел с ума. Действительно грустно видеть, как такой суперталантливый актер, как Джек, уходит таким образом», — цитирует друга Николсона издание Express.

Источник добавил, что актер больше не выходит из дома. Обязанности по уходу за Джеком взяли на себя его сын и дочь.

Джек Николсон за свою карьеру получил три премии «Оскар» и был номинирован на награду 12 раз. Статуэтки актеру принесли роли в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки», «Слова нежности» и «Лучше не бывает». Всего на его счету более 70 фильмов, где он снимался. Среди них «Отступники», «Пока не сыграл в ящик», «Управление гневом».