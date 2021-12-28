Морг загорелся в Туве

Здание морга загорелось в Чадане, пожарные оперативно его потушили, сообщает ГУ МЧС по Туве.

Во вторник в 04.30 по местному времени поступило сообщение о пожаре в здании Бюро судебной медицинской экспертизы в городе Чадан. На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горело одноэтажное деревянное здание.

«Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли своевременно и благодаря их грамотным действиям крупный пожар на площади более 140 квадратных метров был оперативно ликвидирован, переход огня на рядом стоящее здание не допущено», — сказал начальник пожарно-спасательной части №6 по охране Дзун-Хемчикского района Ангыр Сонай.

Для установления причины пожара на месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора и эксперты Испытательной пожарной лаборатории по Республике Тыва.