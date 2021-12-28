Морг загорелся в Туве

Здание морга загорелось в Чадане, пожарные оперативно его потушили, сообщает ГУ МЧС по Туве.
Во вторник в 04.30 по местному времени поступило сообщение о пожаре в здании Бюро судебной медицинской экспертизы в городе Чадан. На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горело одноэтажное деревянное здание.
«Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли своевременно и благодаря их грамотным действиям крупный пожар на площади более 140 квадратных метров был оперативно ликвидирован, переход огня на рядом стоящее здание не допущено», — сказал начальник пожарно-спасательной части №6 по охране Дзун-Хемчикского района Ангыр Сонай.
Для установления причины пожара на месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора и эксперты Испытательной пожарной лаборатории по Республике Тыва.
AlhazredНе знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))
fydor55Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)
pepelmetal"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...
лачиновУгрозу всем представляют страны, одержимые идеей собственной исключительности, величия и своей особой...