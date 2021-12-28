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Морг загорелся в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Туве

Здание морга загорелось в Чадане, пожарные оперативно его потушили, сообщает ГУ МЧС по Туве.

Во вторник в 04.30 по местному времени поступило сообщение о пожаре в здании Бюро судебной медицинской экспертизы в городе Чадан. На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горело одноэтажное деревянное здание.

«Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли своевременно и благодаря их грамотным действиям крупный пожар на площади более 140 квадратных метров был оперативно ликвидирован, переход огня на рядом стоящее здание не допущено», — сказал начальник пожарно-спасательной части №6 по охране Дзун-Хемчикского района Ангыр Сонай.

Для установления причины пожара на месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора и эксперты Испытательной пожарной лаборатории по Республике Тыва.

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Республика Тува #Происшествия
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Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...

лачинов

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