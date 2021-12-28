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Новосибирцы помечтали о звездах на корпоративе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/littlebigband

Почти четверть новосибирцев не хотели бы видеть на корпоративе российских исполнителей, но «айтишники» хотят на корпоратив Little Big, а медики «Би-2», сообщает hh.ru.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей и выяснила, каких современных российских музыкальных исполнителей жители Новосибирской области хотели бы увидеть на своем новогоднем корпоративе.

На первом месте с небольшим отрывом оказался вариант «Не хотели бы видеть на новогоднем корпоративе российских музыкальных исполнителей» — его выбрали 19% опрошенных. В профессиональном разрезе наиболее скептично к российской музыке настроены ИТ-специалисты (37%), строители (30%), а также юристы и работники искусства и медиа (по 29%).

На первом месте в первой пятерке любимых российских «звезд» оказались группы «Би-2» и «Руки вверх» — видеть их на новогоднем корпоративе хотели бы 17% опрошенных жителей Новосибирской области, на втором месте Сергей Шнуров — 11%, на третьем – Little Big и Artik & Asti (по 9%), далее следует – «Дискотека Авария», Артур Пирожков и Полина Гагарина (по 8%), замыкают топ-5 Зиверт, Григорий Лепс, Светлана Лобода, Валерий Меладзе (по 7%).

Если рассматривать профессиональные предпочтения, то среди высшего менеджмента встречается больше поклонников Сергея Шнурова и Григория Лепса, специалисты из сферы развлечений и медиа симпатизируют Земфире и «Мумий Троллю», молодые специалисты и «айтишники» чаще выбирают группу Little Big, а специалисты по добыче сырья, медики и производственники – «Би-2».

Наименьшей популярностью пользуются Виагра, Ольга Бузова, IOWA, Тимати и Николай Басков — не больше 1% опрошенных новосибирцев хотели бы видеть их на своем новогоднем корпоративе.

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