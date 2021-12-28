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«Не смотрите наверх» получил низкий рейтинг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Не смотрите наверх»

Комедия «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс, вышедшая на стриминговом сервисе Netflix, получила низкие оценки от критиков.

Фильм получил 55% «свежести». Успешным считаемся лента, набравший более 60% — то есть количество положительных рецензий на него должно значительно превышать отрицательные.

Из отрицательных рецензий, оценка издания Sydney Morning Herald. Критики сожалеют, что все аспекты черного юмора вокруг мрачного парадокса так и остаются нереализованными.

Среди положительных оценок — интересная идея фильма, которая разбазаривается небрежной, беспорядочной подачей и превращает почти всех в бездельников, пишет издание Wall Street Journal.

В центре сюжета фильма «Не смотрите наверх» два астронома, которые находят комету, направляющуюся прямо к Земле, и пытаются доказать людям, что человечеству грозит гибель. Но представители власти им не верят.

В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс Мэрил Стрип, Джона Хилл, Тайлер Перри, рэпер Кид Кади, Ариана Гранде.

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Топ комментариев

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...

лачинов

Угрозу всем представляют страны, одержимые идеей собственной исключительности, величия и своей особой...
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